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Широков — о паспорте РФ у Сантоса: как только истечёт контракт, он сразу уедет из России

Широков — о паспорте РФ у Сантоса: как только истечёт контракт, он сразу уедет из России
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Роман Широков высказался о получении российского паспорта игроком сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.

«Я на миллион процентов уверен, что он здесь ни секунды не задержится, как только у него закончится контракт. Сколько футболистам давали российское гражданство? Только Гильерме в Москве живёт. Ари наездами бывает, а где остальные россияне? Лично я против выдачи гражданства», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.

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