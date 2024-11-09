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Масалитин: руководство ЦСКА должно разговаривать с Рошей — он подводит команду

Масалитин: руководство ЦСКА должно разговаривать с Рошей — он подводит команду
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении КДК по итогам дерби армейцев со «Спартаком» (0:2). Защитник ЦСКА Виллиан Роша был дисквалифицирован на три матча, полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов — на два.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«КДК нашёл золотую середину, Роша мог и побольше получить, вплоть до дисквалификации на продолжительное время. Наверное, дали два матча за драку и один — за то, что схватил бокового судью. Такие моменты не красят наш футбол, тем более ЦСКА. Руководство клуба должно настораживать, что у Роши это уже не первое удаление. С ним надо разговаривать, что таким образом он подводит команду.

«Спартак» недоволен дисквалификацией Литвинов, но это и понятно. Здесь виноваты все, включая судей, потому что допустили стычку. Рошу тоже можно понять — мало приятного, когда тебе в лицо лезут. Самое плохое, что уже неделю разбирают этот инцидент, а не игру и комбинации. Хотя голы в дерби вышли очень хорошими с технической точки зрения», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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