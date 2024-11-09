Масалитин: руководство ЦСКА должно разговаривать с Рошей — он подводит команду

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении КДК по итогам дерби армейцев со «Спартаком» (0:2). Защитник ЦСКА Виллиан Роша был дисквалифицирован на три матча, полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов — на два.

«КДК нашёл золотую середину, Роша мог и побольше получить, вплоть до дисквалификации на продолжительное время. Наверное, дали два матча за драку и один — за то, что схватил бокового судью. Такие моменты не красят наш футбол, тем более ЦСКА. Руководство клуба должно настораживать, что у Роши это уже не первое удаление. С ним надо разговаривать, что таким образом он подводит команду.

«Спартак» недоволен дисквалификацией Литвинов, но это и понятно. Здесь виноваты все, включая судей, потому что допустили стычку. Рошу тоже можно понять — мало приятного, когда тебе в лицо лезут. Самое плохое, что уже неделю разбирают этот инцидент, а не игру и комбинации. Хотя голы в дерби вышли очень хорошими с технической точки зрения», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.