Юрий Жирков: пока наши клубы не играют нигде, нужно уезжать и играть в еврокубках

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков посоветовал российским игрокам уезжать в зарубежные клубы, пока Россия отстранена от международных турниров.

«Сейчас наши клубы не играют нигде. В нынешней ситуации лучше уезжать в любой другой клуб, который выступает на международной арене. Карьера пролетит незаметно, и будет непонятно, какие матчи ты играл.

Тяжело рассуждать, потому что при мне клубы участвовали в Лиге чемпионов. Ты мог где-то засветиться. Клуб тебя держал и никуда не отдавал. Всегда говорили: «Нет предложений» (смеётся). Так было с тем же Карвальо. Сейчас футбол больше заточен на то, чтобы куда-то продать за хорошие деньги. Теперь легче уехать, чем было у нас. В моё время клубы тратили большие деньги на тех же легионеров, а русских ребят вовремя не отдавали», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.