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Юрий Жирков: про танк Т-34 кто-то придумал. Ну куда я его поставлю?

Юрий Жирков: про танк Т-34 кто-то придумал. Ну куда я его поставлю?
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Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о своём коллекционировании военных артефактов. Также он ответил на информацию о желании купить танк Т-34.

— Известно, что вы коллекционируете военные артефакты. За последнее время удалось чем-то значимым пополнить коллекцию?
— По мелочи покупаю недорогие вещи. Особо крутых вещей не предвидится. Нового завоза не появляется (смеётся).

— Я вычитал, что вы хотели купить танк Т-34.
— Это всё кто-то придумал. Ну куда я его поставлю? Невозможно, — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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