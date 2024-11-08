Юрий Жирков: про танк Т-34 кто-то придумал. Ну куда я его поставлю?

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о своём коллекционировании военных артефактов. Также он ответил на информацию о желании купить танк Т-34.
— Известно, что вы коллекционируете военные артефакты. За последнее время удалось чем-то значимым пополнить коллекцию?
— По мелочи покупаю недорогие вещи. Особо крутых вещей не предвидится. Нового завоза не появляется (смеётся).
— Я вычитал, что вы хотели купить танк Т-34.
— Это всё кто-то придумал. Ну куда я его поставлю? Невозможно, — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.