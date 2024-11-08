Сутормин рассказал, что удивится, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды в «Ростове», высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Удивит, если «Зенит», даже учитывая, как прёт «Краснодар», не станет чемпионом?

— Да. Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. В прошлом году «Краснодар» имел отрыв, шёл первым. Но весной своеобразный футбол, когда всё решается. Поля тяжёлые, вопрос, кто как подготовится. «Зенит» показывал, что на дистанции лучше всех, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».