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Скоулз высказался о том, что Оздоев взял у него автограф в прямом эфире

Скоулз высказался о том, что Оздоев взял у него автограф в прямом эфире
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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз прокомментировал эпизод, когда российский игрок ПАОКа Магомед Оздоев подошёл к нему за автографом для отца. Это произошло после матча греческой команды с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Игра состоялась 7 ноября и завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

«Оздоев действительно попросил автограф. Я не был уверен, что он меня вообще вспомнит, ведь я играл так давно… Но он подошёл, попросил автограф для своего отца. Я без проблем согласился. Надеюсь, я правильно написал его имя», — сказал Скоулз в эфире TNT, его слова приводит The Sun.

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