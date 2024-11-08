Скоулз высказался о том, что Оздоев взял у него автограф в прямом эфире

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз прокомментировал эпизод, когда российский игрок ПАОКа Магомед Оздоев подошёл к нему за автографом для отца. Это произошло после матча греческой команды с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Игра состоялась 7 ноября и завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

«Оздоев действительно попросил автограф. Я не был уверен, что он меня вообще вспомнит, ведь я играл так давно… Но он подошёл, попросил автограф для своего отца. Я без проблем согласился. Надеюсь, я правильно написал его имя», — сказал Скоулз в эфире TNT, его слова приводит The Sun.