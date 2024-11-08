Спаллетти, Де Росси и Шевченко войдут в Зал славы итальянского футбола

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси и главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти войдут в Зал славы итальянского футбола. Случится это в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола на своём официальном сайте.

Зал славы итальянского футбола был создан в 2011 году. Он направлен на сохранение наследия, истории, культуры и ценностей итальянского футбола. Каждый год в Зал добавляются новые игроки, тренеры, судьи, чиновники в категориях: итальянский игрок, тренер, ветеран, арбитр, функционер, иностранный игрок — а также вручаются премии памяти.

Из известных в прошлом футболистов в Зал славы итальянского футбола входят Андреа Пирло, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Диего Марадона и Роналдо.