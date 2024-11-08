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Илья Геркус — о вызове игроков «Локомотива» в сборную: а кого ещё вызывать-то?

Илья Геркус — о вызове игроков «Локомотива» в сборную: а кого ещё вызывать-то?
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о вызове железнодорожников в сборную России.

«Для них вызов в сборную происходит уже не в первый раз. В других командах играют легионеры. Вызывают тех, кто может играть. В «Локомотиве» практически нет легионеров. Команда находится в верхней части турнирной таблицы. По большей части тренеры задействуют отечественных игроков. Поэтому их и вызывают в сборную, потому что в других клубах всё наоборот: больше играют иностранные футболисты. Всё логично. Тут нечего оценивать. Это факт. Вызывают тех, кто играет. А кого ещё вызывать-то?» — приводит слова Геркуса «Спорт день за днём».

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 13 ноября.

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