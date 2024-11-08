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В «Динамо» Минск отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к голкиперу Лапоухову

В «Динамо» Минск отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к голкиперу Лапоухову
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко отреагировал на информацию об интересе московского «Спартака» к голкиперу Фёдору Лапоухову.

«Вопрос вообще не по назначению. Как я, главный тренер, могу что-то ответить, если впервые об этом слышу? Без комментариев», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» зимой хочет подписать нового вратаря — Фёдора Лапоухова из минского «Динамо». При этом красно-белые ещё не приняли решения о будущем Александра Селихова, контракт которого истекает по окончании нынешнего сезона.

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