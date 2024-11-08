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Владелец «Акрона» — о Дзюбе в сборной России: Карпин не пригласит Артёма, уверен в этом

Владелец «Акрона» — о Дзюбе в сборной России: Карпин не пригласит Артёма, уверен в этом
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал вероятный вызов нападающего команды Артёма Дзюбы в сборную России.

«Не помню, кто из спортсменов сказал такую фразу: рекорды для того и существуют, чтобы их бить! Поэтому мне как владельцу клуба, за который играет Артём, было бы интересно посмотреть на это. Тем более если у него и будет шанс сыграть за сборную, думаю, это будет минимальное количество игр, и ему придётся очень постараться. Но Карпин — принципиальный тренер, не пригласит Дзюбу, сто процентов», — приводит слова Морозова Odds.

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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