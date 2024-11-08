Бурлак: «Локомотиву» точно не будет легко в матче с «Факелом»

Экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказался в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Факелом».

«Понятно, что сейчас можно сказать, что «Локомотив» всех обыграет, но перед матчем «Факел» — ЦСКА все говорили то же самое, а «Факел» провёл хороший, организованный матч. Плюс не стоит забывать, что «Факел» не проигрывал пять игр. Да, они не суперблещут, но свои очки потихоньку набирают. Поэтому я бы не сказал, что «Локомотиву» сейчас будет очень легко», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоится в эту субботу, 9 ноября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 14:00 мск. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».