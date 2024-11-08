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Канчельскис: Чалову и Оздоеву было приятно сыграть на «Олд Траффорд» — легендарный стадион

Канчельскис: Чалову и Оздоеву было приятно сыграть на «Олд Траффорд» — легендарный стадион
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Магомед Оздоев взял у экс-хавбека «МЮ» Пола Скоулза автограф для отца.

«На «Олд Траффорд» каждому приятно сыграть. Это легендарный стадион, значимый для Англии и особенно — для «Манчестера». Думаю, и Оздоев, и Чалов получили удовольствие. Сама атмосфера там, сам футбол, газон, трибуны — всё это очень приятно каждому футболисту.

Здорово, что Скоулз подписал футболку Оздоеву. А что, жалко, что ли? Подписал — и всё хорошо. Я Скоулза знаю — он нормальный и порядочный человек, шикарный футболист. Бывают случаи, когда игроки строят из себя великих, но в том и величие Скоулза, что он ведёт себя как простой мужик. Пол — добрый человек, который не откажет в такой просьбе», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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