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Монтес: Баринов и Батраков могли бы заиграть в Ла Лиге

Монтес: Баринов и Батраков могли бы заиграть в Ла Лиге
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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился, кто из «железнодорожников» мог бы выступать в чемпионате Испании (Ла Лиге).

«Кто из футболистов «Локомотива» смог бы заиграть в Ла Лиге? Точно наш капитан — Баринов. Он прямо сейчас заиграл бы в Испании. Вообще, много кого ещё могу назвать, но отдельно выделю Батракова — ему нужно ещё немного набраться опыта, и он сможет играть на высочайшем уровне, потому что у него огромный потенциал», — приводит слова Монтеса «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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