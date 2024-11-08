Бонгонда: у «Спартака» — один из лучших составов, но мы не говорим «Трофей будет нашим»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о турнирных амбициях красно-белых. Он считает, что в текущем сезоне ещё ничего не решено — нельзя говорить, что у «Спартака» нет шансов на чемпионство. Также Бонгонда заявил, что у красно-белых — один из сильнейших составов в Российской Премьер-Лиге.

«Насколько возможно чемпионство для «Спартака» в нынешнем сезоне? Сезон длинный, ещё рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» — это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим».

У «Спартака» — один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидируют «Краснодар» и «Зенит», значит, у них также есть хорошие футболисты», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».