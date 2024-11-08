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Сутормин — об уровне РПЛ: надеюсь, мы двигаемся вперёд

Сутормин — об уровне РПЛ: надеюсь, мы двигаемся вперёд
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды в «Ростове», высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Вы давно в РПЛ. Как оцените уровень лиги — она деградирует, прогрессирует или стоит на месте?
— Надеюсь, мы двигаемся вперёд, хочется поскорее вернуться на европейскую арену, чтобы была возможность проверять себя на международном уровне, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

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