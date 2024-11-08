Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков рассказал, с кем лучше всего сыграть сборной России в товарищеских матчах

Широков рассказал, с кем лучше всего сыграть сборной России в товарищеских матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков рассказал, с кем лучше всего сыграть сборной России в товарищеских матчах.

«Зная, что мало возможностей сыграть с качественным соперником, предпочёл бы провести матч с молодёжной сборной России. Это вызвало бы высокий интерес в любом регионе страны. Качество сопротивления было бы выше, чем со сборной Брунея. А второй матч можно было бы сыграть смешанными составами или с командой «Россия-2», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

Материалы по теме
Широков — о паспорте РФ у Сантоса: как только истечёт контракт, он сразу уедет из России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android