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Джанашия: «Спартак» должен быть на восьмом или девятом месте в РПЛ

Джанашия: «Спартак» должен быть на восьмом или девятом месте в РПЛ
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Экс-футболист ряда клубов РПЛ Заза Джанашия высказался о положении московского «Спартака». По его мнению, сейчас в команде нет «спартаковского духа» и единого коллектива. Нынешняя версия красно-белых заслуживает идти на 9-10 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа, куда-то он пропал. Это очень обидно. Конечно, в «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. Я даже не понял, кто вышел на поле в матче с «Локомотивом» — футболисты «Спартака» или люди, переодетые в их форму. «Спартак» всегда был чемпионом. Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», — приводит слова Джанашии Metaratings.

Напомним, по итогам 14 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России.

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