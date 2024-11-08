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Уилкшир: если всё пойдет не так, в Казахстане будут винить Черчесова

Уилкшир: если всё пойдет не так, в Казахстане будут винить Черчесова
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Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о неудачных результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

«В конечном счёте вся вина всегда на тренере. Именно он несёт ответственность за результат. Естественно, если всё пойдёт не так, как ожидали в Казахстане, там будут винить в неудачах именно Черчесова», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, Станислав Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера национальной команды Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА подопечные Черчесова потерпели поражение от сборной Словении со счётом 0:1. Ранее Черчесов работал в венгерском «Ференцвароше», а также возглавлял сборную России.

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