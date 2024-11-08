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Агент: интерес к Хорхе Карраскалю есть каждое трансферное окно

Агент: интерес к Хорхе Карраскалю есть каждое трансферное окно
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Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы 26-летнего колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, заявил, что к его клиенту есть регулярный интерес на трансферном рынке. Однако он отметил, что Карраскалю пока слишком рано думать об уходе из «Динамо».

«Пока об этом слишком рано говорить. Но обычно каждое трансферное окно есть интерес к качествам, которыми обладает Хорхе. Он отличается от большинства футболистов, поэтому посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл в составе «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативных паса.

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