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Стала известна причина беспорядков в Амстердаме после матча «Аякс» — «Маккаби»

Стала известна причина беспорядков в Амстердаме после матча «Аякс» — «Маккаби»
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Поводом беспорядков в отношении израильских болельщиков в Амстердаме могли стать видео, на которых неизвестные срывают флаги Палестины в центре города, сообщают израильские СМИ.

Местная полиция заявила, что дата этих кадров неизвестна, однако правоохранители подтвердили как минимум один эпизод на улице Рокин.

Напомним, накануне стало известно, что после массовых беспорядков были задержаны 62 человека, ещё пять получили ранения. Власти страны решительно осудили действия фанатов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в страну направят дополнительные рейсы авиакомпании «Эль Аль», чтобы вывезти из Нидерландов сограждан.

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