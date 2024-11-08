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Медина: мы на правильном пути, «Спартак» нашёл свою игру

Медина: мы на правильном пути, «Спартак» нашёл свою игру
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Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина высказался о результатах красно-белых в Российской Премьер-Лиге.

«Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Нам нужно продолжать в том же духе. Думаю, мы нашли свою игру. В Премьер-Лиге в последних матчах у нас получается добиваться хороших результатов. Победа над ЦСКА много значит для нас, но на этом нельзя останавливаться», — приводит слова Медины Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». «Спартак» находится на пятой строчке (25 очков).

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