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Анчелотти: Мбаппе переживает трудные времена, как и все мы

Анчелотти: Мбаппе переживает трудные времена, как и все мы
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о критике в адрес нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе, которой он подвергается из-за своей игровой формы.

«Он хорошо тренируется, но переживает трудные времена, как и каждый из нас. Как и все, Килиан должен воспринимать эту ситуацию как шанс, чтобы резко спрогрессировать, проявить концентрацию и характер. Именно так нужно решать проблемы. Трудности, с которыми сталкивается он, затрагивают всех: пока Мбаппе не может показать свою лучшую версию. Но он должен прожить этот момент с мыслями, что сумеет стать лучше в будущем. Я убеждён, что он добьётся успеха», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

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