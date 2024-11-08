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Левандовски готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной»

Левандовски готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной»
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36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы продлить контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до лета 2026 года, ещё на сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, тренерский штаб каталонского клуба также хочет, чтобы Левандовски продолжал выступать за «Барселону». При этом в стане сине-гранатовых рассматривают вариант с тем, чтобы приобрести ещё одного форварда в ротацию, который бы позволил предоставлять необходимый отдых 36-летнему игроку.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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