Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локо» Тикнизян: рад за Дзюбу, для своего времени он уже сделал достаточно

Игрок «Локо» Тикнизян: рад за Дзюбу, для своего времени он уже сделал достаточно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре экс-нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

«Не сказал бы, что как-то особенно жду матч с «Акроном» из-за того, что туда перешёл Дзюба. Но я очень рад за него. Не скажу, что мы с Артёмом друзья, но у нас хорошие партнёрские отношения. Я вижу, как он играет в «Акроне». И для своего времени на поле он уже сделал достаточно голевых действий, поэтому Артёму хочу пожелать только удачи», — приводит слова Тикнизяна Legalbet.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Владелец «Акрона» — о Дзюбе в сборной России: Карпин не пригласит Артёма, уверен в этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android