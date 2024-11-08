«Бавария» направила Дэвису окончательное предложение о продлении контракта — Bild

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«Бавария» направила 24-летнему левому защитнику Альфонсо Дэвису окончательное предложение о продлении контракта, заканчивающегося грядущим летом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб улучшил условия для канадского футболиста, но не хочет дестабилизировать ситуацию в команде. Однако с большей вероятностью Дэвис покинет «Баварию» летом 2025 года.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить 24-летнему игроку зарплату в € 15 млн за сезон, а также подписной бонус в размере € 10 млн. Мадридский «Реал» готов предложить Дэвису сопоставимые условия.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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