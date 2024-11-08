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Валерий Гладилин: «Спартак» убедительно победит «Акрон», а Дзюба даже не выйдет на поле

Валерий Гладилин: «Спартак» убедительно победит «Акрон», а Дзюба даже не выйдет на поле
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Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От «Спартака» мы вправе ждать победы в матче с «Акроном». Другого результата быть не может, если этого не случится, то борьба за призовые места осложнится. Мне кажется, «Спартак» убедительно победит. Прошлую игру в Кубке команда уступила, но там ещё ничего не потеряно, поэтому тот результат влиять не должен. А что касается Дзюбы, то мне кажется, он даже не выйдет на поле со «Спартаком», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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