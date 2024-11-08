Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола останется в «Ман Сити» ещё на сезон, после чего возглавит сборную — The Athletic

Гвардиола останется в «Ман Сити» ещё на сезон, после чего возглавит сборную — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

В «Манчестер Сити» считают, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола, чьё трудовое соглашение заканчивается летом 2025 года, останется в клубе ещё на сезон, после чего займётся подготовкой одной из сборных к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах каталонского специалиста крайне заинтересована бразильская футбольная конфедерация. Гвардиола также открыт к этому предложению.

Подчёркивается, что 53-летний специалист определится с будущим до того, как в отношении «Манчестер Сити» будет вынесено судебное решение по предполагаемым 115 нарушениям финансовых правил АПЛ. Вероятно, что в случае возможного наказания «горожан» Гвардиола всё равно продлит трудовое соглашение с клубом.

Материалы по теме
Эвра объяснил, как Гвардиола «убил футбол»

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android