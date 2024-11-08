Гвардиола останется в «Ман Сити» ещё на сезон, после чего возглавит сборную — The Athletic

В «Манчестер Сити» считают, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола, чьё трудовое соглашение заканчивается летом 2025 года, останется в клубе ещё на сезон, после чего займётся подготовкой одной из сборных к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах каталонского специалиста крайне заинтересована бразильская футбольная конфедерация. Гвардиола также открыт к этому предложению.

Подчёркивается, что 53-летний специалист определится с будущим до того, как в отношении «Манчестер Сити» будет вынесено судебное решение по предполагаемым 115 нарушениям финансовых правил АПЛ. Вероятно, что в случае возможного наказания «горожан» Гвардиола всё равно продлит трудовое соглашение с клубом.

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