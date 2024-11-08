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«Эр-Рияд» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Про-Лиги начнётся в 20:00 мск

«Эр-Рияд» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Про-Лиги начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 8 ноября, состоится матч 10-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
08 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти сыгранных матчей «Эр-Рияд» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, набрав 14 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 19 очков. Возглавляет таблицу «Аль-Иттихад», у которого 27 очков.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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