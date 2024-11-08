«Эр-Рияд» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Про-Лиги начнётся в 20:00 мск
Поделиться
Сегодня, 8 ноября, состоится матч 10-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
08 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После девяти сыгранных матчей «Эр-Рияд» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, набрав 14 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 19 очков. Возглавляет таблицу «Аль-Иттихад», у которого 27 очков.
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
18:00
-
17:46
-
17:39
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:17
-
17:06
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:43
-
16:31
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:03
-
15:58
-
15:44
-
15:31
-
15:29
-
15:26
-
15:20
-
15:14
-
15:12
-
14:57
-
14:55
-
14:35
-
14:35
-
14:27
-
14:10
-
14:03
-
14:00