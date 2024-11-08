Анчелотти: новые игроки? Думать о трансферах — значит не ценить то, что уже есть у «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, думает ли он о новых приобретениях для испанского гранда.

«Сейчас не время. Думать о трансферах — значит не ценить то, что у нас есть [сейчас]. Мы поговорим об этом в ближайшие месяцы», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду. Сообщалось, что «Реал» готов приобрести английского футболиста грядущей зимой, поскольку Даниэль Карвахаль получил тяжёлую травму, из-за которой пропустит оставшуюся часть сезона.

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