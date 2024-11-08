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Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Эдди Хау — The Guardian

Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Эдди Хау — The Guardian
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Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Фенербахче», желает занять пост главного тренера «Ньюкасла» в случае возможного увольнения Эдди Хау. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Моуринью считает «Ньюкасл» лучшим местом для возвращения на работу в Англию. 61-летний специалист обратился к посредникам с просьбой держать его в курсе любых событий, происходящих в стане «сорок». Также Моуринью поддерживает связь с председателем правления английского клуба Ясиром аль-Румайяном.

Подчёркивается, что на текущий момент действующий главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не намерен покидать свой пост. После 10 туров АПЛ его подопечные набрали 15 очков и располагаются на 11-й строчке.

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