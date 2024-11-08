Игрок «Пари НН» Каккоев: Гончаренко запретил телефоны за час до начала тренировки

Защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал об изменениях в подготовке к играм при новом главном тренере клуба Викторе Гончаренко. Специалист возглавил нижегородцев 9 октября.

«Когда приходит новый главный тренер, это добавляет больше эмоций. Ты начинаешь больше стараться, появляются силы откуда-то. Он сказал, что все в одной лодке, у него не будет стартовых игроков, поэтому надо всё заново доказывать на тренировке.

Телефоны запретил в столовой и в раздевалке за час до начала тренировки. Наверное, чтобы больше общались между собой как-то, чтобы были командой и в столовой, и в раздевалке. Остальные изменения — на поле уже.

Легионеры и российские игроки ранее общались между собой, но, видимо, Гончаренко хочет, чтобы этого было ещё больше. Он говорил, что я могу позвать на ужин, например, Маттео Стаматова, чтобы русские с иностранцами общались», — сказал Каккоев в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 9 ноября, начало — в 19:30 мск.