Уго Льорис заявил, что ему было тяжело играть в футбол под руководством Моуринью и Конте

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис заявил, что он по-прежнему продолжает следить за матчами «шпор».

«Мне действительно нравится то, что я вижу. Верю, что они [«Тоттенхэм»] движутся в правильном направлении. У них подходящий футбольный стиль, правильный менталитет. Думаю, что [Постекоглу] привнёс именно то, в чём клуб нуждался в этот момент, — свежесть и новые амбиции. Наверное, именно поэтому я чувствовал тяжесть, когда мы играли под руководством Жозе [Моуринью] или Антонио [Конте]. Это был другой футбольный стиль.

Нет проблем, пока вы побеждаете. Но как только вы уступаете сначала одну игру, затем две игры, болельщики начинают расстраиваться, и это настроение ощущалось [при Моуринью и Конте]», — приводит слова Льориса The Guardian.

Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год, Конте — с 2021 по 2023 год.

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