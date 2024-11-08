Квинси Промес забил три гола в трёх матчах за «Дубай Юнайтед»

Нападающий «Дубай Юнайтед» Квинси Промес забил третий гол в третьем матче за свой новый клуб. Форвард отличился в ворота «Дибба Аль-Фуджайра» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата ОАЭ.

После шести проведённых встреч «Дубай Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ, набрав восемь очков.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Ранее стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям экс-нападающего «Спартака» отложены на неопределённый срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.