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Флик попросил Лапорту надевать спортивную форму при посещении тренировок команды — Relevo

Флик попросил Лапорту надевать спортивную форму при посещении тренировок команды — Relevo
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Во время летнего предсезонного турне «Барселоны» по США главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик попросил президента каталонского клуба Жоана Лапорту посещать тренировки команды только в спортивной экипировке. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Лапорта с пониманием отнёсся к просьбе немецкого специалиста и стал посещать тренировки «Барселоны» в спортивной одежде.

Флик был назначен на пост главного тренера каталонского клуба минувшим летом. После 12 туров нынешнего сезона испанской Примеры «Барселона» набрала 33 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на девять очков, однако у «сливочных» есть матч в запасе.

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