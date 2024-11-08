Участник пяти чемпионатов мира Андрес Гуардадо объявил о завершении карьеры

Рекордсмен национальной команды Мексики по количеству проведённых матчей Андрес Гуардадо объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.

В мае Гуардадо завершил карьеру в своей сборной. В воскресенье, 10 ноября, «Леон» из Мексики проведёт матч с «Монтерреем» в чемпионате Мексики, который может стать последним в сезоне в случае непопадания в финальную стадию турнира.

«Я хотел бы публично объявить о своём решении покинуть футбол в конце этого сезона и завершить профессиональную карьеру после 19 лет. Хочу поблагодарить (президента «Леона». — Прим. «Чемпионата») Хесуса Мартинеса, который дал мне возможность завершить карьеру в Мексике. Я знаю, что всё сложилось не так, как мы хотели, но я горжусь причастностью к этому клубу.

У нас ещё остаётся небольшая надежда сыграть в плей-офф, надеюсь, что это произойдёт, но если нет, то воскресный матч станет последним в моей карьере. Я ухожу с благодарностью и гордостью за всё, чего я смог достичь, за то, что исполнил свою мечту», — написал Гуардадо на своей странице в соцсети.

Андрес Гуардадо играл на чемпионатах мира в Германии (2006), ЮАР (2010), Бразилии (2014), России (2018) и Катаре (2022). На счету 38-летнего игрока 182 матча за сборную Мексики, в которых он забил 28 голов. В составе национальной команды Гуардадо трижды выиграл Кубок КОНКАКАФ.