Глушаков: хочу, чтобы сын продолжил наше дело — будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков хочет, чтобы его новорождённый сын в будущем стал футболистом.

«У меня есть желание, чтобы сын продолжил моё дело. И у его мамы есть — мы ведь оба футболисты. Понятно, что это была больше шутка, и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика — мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.

Думаю, если так всё и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас. Но выбор, конечно, будет за ним», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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