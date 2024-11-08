Экс-тренер «Локо» Сёмин: «Краснодар» поймал победную волну, «Зениту» будет непросто

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Краснодар» очень хорошо смотрится в этом сезоне. Сейчас команда поймала победную волну, и отобрать у них очки крайне сложно. «Зениту» будет непросто догонять «Краснодар», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 сыгранных матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив».