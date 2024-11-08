Анчелотти: даже в тяжёлые времена наслаждаюсь каждым днём в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что он рад возглавлять «Королевский клуб», несмотря на не лучшие результаты команды в последних матчах.

«Я наслаждаюсь каждым днём в «Реале» даже в трудные времена. Вижу, что люди объединены желанием проявить себя с лучшей стороны. Лично я переживал долгие ночи, в течение которых много думал и искал решения. Такие ночи бывали очень длинными. Сейчас мы полны желания и предвкушения [побеждать]. Посмотрим, сможем ли воплотить в жизнь то, что запланировали», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Реала» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с Анчелотти.

Сколько зарабатывают футболисты: