Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: даже в тяжёлые времена наслаждаюсь каждым днём в «Реале»

Анчелотти: даже в тяжёлые времена наслаждаюсь каждым днём в «Реале»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что он рад возглавлять «Королевский клуб», несмотря на не лучшие результаты команды в последних матчах.

«Я наслаждаюсь каждым днём в «Реале» даже в трудные времена. Вижу, что люди объединены желанием проявить себя с лучшей стороны. Лично я переживал долгие ночи, в течение которых много думал и искал решения. Такие ночи бывали очень длинными. Сейчас мы полны желания и предвкушения [побеждать]. Посмотрим, сможем ли воплотить в жизнь то, что запланировали», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Реала» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с Анчелотти.

Материалы по теме
Анчелотти: новые игроки? Думать о трансферах — значит не ценить то, что уже есть у «Реала»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android