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Гвардиола ответил, изменилось ли его мнение об игроках «Сити» на фоне трёх поражений кряду

Гвардиола ответил, изменилось ли его мнение об игроках «Сити» на фоне трёх поражений кряду
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трёхматчевой серии поражений «горожан».

— Что вы думаете о трёх поражения команды подряд?
— Это были разные соревнования.

— Узнали ли вы что-либо новое о своих футболистах за это время?
— Абсолютно ничего, потому что и так знаю их уже девять лет, и они много раз доказывали мне, на что способны. Это [поражения] не изменило моего мнения о них. Поражения — это то, что иногда случается, — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних трёх матчах «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Спортингу» (1:4).

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