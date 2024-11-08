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Александр Хаджи: у Дзюбы уже ничего не горит на «Спартак», главное — рекорд Кержакова

Александр Хаджи: у Дзюбы уже ничего не горит на «Спартак», главное — рекорд Кержакова
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Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о перспективах нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. 10 ноября «Акрон» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
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П2

«Думаю, на «Спартак» у Дзюбы уже ничего не горит. Для него главное — побить рекорд Кержакова. Он не так обижен на «Спартак», как на одного конкретного человека — Карпина. Клуб дал ему дорогу в футбол, а тот отовсюду сгноил.

Артём доказал, что он талантливый парень, везде был лидером и забивал. Уверен, что рекорд он побьёт, осталось ведь совсем немного. Больше 200 голов — это не шутки, да и успеха сборной России в 2018-м без него не было бы. Неизвестно, что показали бы Смолов и Кокорин. Дзюба всегда был мне симпатичен, желаю ему побить рекорд. Пусть забивает, но лучше — не «Спартаку», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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