Александр Хаджи: у Дзюбы уже ничего не горит на «Спартак», главное — рекорд Кержакова

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о перспективах нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. 10 ноября «Акрон» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Думаю, на «Спартак» у Дзюбы уже ничего не горит. Для него главное — побить рекорд Кержакова. Он не так обижен на «Спартак», как на одного конкретного человека — Карпина. Клуб дал ему дорогу в футбол, а тот отовсюду сгноил.

Артём доказал, что он талантливый парень, везде был лидером и забивал. Уверен, что рекорд он побьёт, осталось ведь совсем немного. Больше 200 голов — это не шутки, да и успеха сборной России в 2018-м без него не было бы. Неизвестно, что показали бы Смолов и Кокорин. Дзюба всегда был мне симпатичен, желаю ему побить рекорд. Пусть забивает, но лучше — не «Спартаку», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.