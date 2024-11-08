Льорис подверг критике босса «Тоттенхэма» за подарок, сделанный игрокам перед финалом ЛЧ

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в своей книге рассказал о подарке, сделанном президентом «шпор» Дэниелем Леви за четыре дня до финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019, в котором лондонский клуб проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2.

«Леви подарил каждому игроку роскошные часы, на обратной стороне которых он выгравировал надпись «Финалист Лиги чемпионов — 2019». Кто делает подобное в такой момент? Я не один, кто до сих пор не может этого понять. Если бы мы выиграли, то он бы попросил вернуть часы, чтобы вместо предыдущей надписи выгравировать «Победитель».

Однако это был действительно приятный жест со стороны Дэниела, но, очевидно, немного странный. Вам дарят действительно хороший подарок, но в то же время он показывает, что вы [«Тоттенхэм»] не привыкли находиться на таком уровне», — цитирует книгу Льориса The Guardian.

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