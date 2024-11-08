Полузащитник «Спартака» Денисов: мечтаю сыграть на ЧЕ и ЧМ, а также — в Лиге чемпионов

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих футбольных мечтах.

— О чём ты сейчас мечтаешь?

— Сыграть за сборную России на чемпионатах Европы и мира и принять участие в Лиге чемпионов, — приводит слова Денисова Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник Даниил Денисов сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.