Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Иттифак» Джеррарда в матче Про-Лиги

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Завершился матч 10-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. На 81-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Малком. На 90+4-й минуте отставание гостей сократил нападающий Витиньо. На 90+7-й минуте третий гол «Аль-Хиляля» забил полузащитник Мохаммед Аль-Кахтани.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 28 очков за 10 матчей. «Аль-Иттифак» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке.

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