«Милан» всерьёз заинтересован в покупке защитника «Манчестер Юнайтед» — Caught Offside

«Милан» проявляет серьёзный интерес к 30-летнему центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, итальянский гранд может начать вести переговоры со шведским футболистом грядущей зимой, поскольку его контракт с «красными дьяволами» заканчивается летом 2025 года. В «Милане» ценят опыт, который Линделёф способен привнести в команду.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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