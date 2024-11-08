«Мы были никчёмными 80 минут». Льорис — о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022
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Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис рассказал об эмоциях, которые он испытывал после поражения «трёхцветных» в финальном матче чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Основное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась «альбиселеста» (4:2).
ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23' 2:0 Ди Мария – 36' 2:1 Мбаппе – 80' 2:2 Мбаппе – 81' 3:2 Месси – 108' 3:3 Мбаппе – 118'
«Я встречал на улице людей, которые благодарили меня за красоту и эмоциональную насыщенность этого финала и уверяли, что это был самый замечательный матч в их жизни. Может быть, когда я стану старым, смогу воспринимать его именно так. Но на текущий момент могу сказать, что это была катастрофа. Мы проиграли и были никчёмными на протяжении 80 минут. Боль была невыносимой», — приводит The Guardian отрывок из книги Льориса.
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