«Мы были никчёмными 80 минут». Льорис — о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис рассказал об эмоциях, которые он испытывал после поражения «трёхцветных» в финальном матче чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Основное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась «альбиселеста» (4:2).

«Я встречал на улице людей, которые благодарили меня за красоту и эмоциональную насыщенность этого финала и уверяли, что это был самый замечательный матч в их жизни. Может быть, когда я стану старым, смогу воспринимать его именно так. Но на текущий момент могу сказать, что это была катастрофа. Мы проиграли и были никчёмными на протяжении 80 минут. Боль была невыносимой», — приводит The Guardian отрывок из книги Льориса.

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