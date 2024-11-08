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Стало известно, на сколько баллов Родри обошёл Винисиуса в голосовании на «Золотой мяч»

Стало известно, на сколько баллов Родри обошёл Винисиуса в голосовании на «Золотой мяч»
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Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри обогнал крайнего нападающего бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в голосовании на «Золотой мяч» — 2024 на 41 балл. Об этом информирует L’Équipe.

Сообщается, что испанский футболист набрал 1170 очков, в то время как бразильский нападающий — 1129.

Мадридский клуб принял решение бойкотировать церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2024. В СМИ появлялась информация, что в день мероприятия (28 октября) «сливочным» сообщили, что Винисиус не удостоится данной награды, хотя ранее их уведомили об обратном. В свою очередь, Родри стал первым с 2008 года обладателем «Золотого мяча», представляющим АПЛ.

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