Защитник «Локомотива» Монтес: Батраков обращается с мячом как топ-игрок

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Техника Батракова? Он обращается с мячом как топ-игрок. Когда Алексей на поле, то всегда можно ждать движение мяча в атаку. Думаю, у него большое будущее», — приводит слова Монтеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.