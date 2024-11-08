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Игорь Корнеев: не понимаю, как «Спартак» не приобрёл Джона Кордобу

Игорь Корнеев: не понимаю, как «Спартак» не приобрёл Джона Кордобу
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Экс-футболист Игорь Корнеев признался, что не понял решения московского «Спартака» не приобретать форварда «Краснодара» Джона Кордобу в минувшее летнее трансферное окно. Во вторник, 5 ноября, чёрно-зелёные объявили о продлении трудового соглашения с Кордобой.

«Не понимаю, как «Спартак» не приобрёл Кордобу. Если мы говорим о какой‑то экономии бредовой, про что говорят [Томаш] Амарал (спортивный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») или кто‑то в окружении, то за какие деньги вы взяли [Эсекьеля] Барко и [Манфреда] Угальде? Какая разница, в зарплате дело или нет. Это «не бьётся». Если ты берёшь Кордобу, ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь системообразующего игрока, который всем всё доказал и который готов давать результат здесь и сейчас. Не понимаю, как его можно было не взять, если была такая возможность. Но этого не сделали и остались с чем есть», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

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