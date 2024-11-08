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Ротор — Сочи, результат матча 18-го тура Первой лиги, счёт 1:1, 8 ноября 2024 года

«Ротор» поделил очки с «Сочи» в матче 18-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Александр Машлякевич из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Никитин – 35'     1:1 Касимов – 78'    

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Кирилл Никитин открыл счёт. Ответный мяч «Ротора» забил форвард Тимур Касимов на 78-й минуте.

После 18 сыгранных матчей «Ротор» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка. «Сочи» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 28 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого 33 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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