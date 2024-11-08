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ЖФК «Спартак» победил «Динамо» в дерби благодаря покеру Тияны Филипович

ЖФК «Спартак» победил «Динамо» в дерби благодаря покеру Тияны Филипович
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Завершился матч 25-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Новогорск-Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Душкова. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу красно-белых.

Россия - Суперлига (ж) . 25-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак (ж)
Москва
1:0 Шестернёва – 16'     1:1 Филипович – 26'     1:2 Филипович – 30'     1:3 Филипович – 41'     2:3 Уиллиамс – 48'     2:4 Филипович – 78'    

На 26-й минуте счёт в игре открыла полузащитница «Спартака» Тияна Филипович. На 30-й минуте Филипович оформила дубль. На 41-й минуте сербская футболистка забила свой третий гол в матче. На 48-й минуте нападающая «Динамо» Кайлан Уиллиамс сократила отставание в счёте. На 78-й минуте Филипович оформила покер.

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